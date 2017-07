premium

Schrijfster boekenreeks Angelique overleden

1 uur geleden

PARIJS - De Franse schrijfster Anne Golon, bekend van de historische reeks Angélique, is vrijdag in Versailles op 95-jarige leeftijd overleden. Haar boeken zijn vertaald in dertig talen, wereldwijd verkocht zij miljoenen boeken. Angelique speelt zich af in de zeventiende eeuw. Uiteindelijk zijn er zo'n dertien delen gepubliceerd.