Amnesty-chef Turkije blijft vastzitten

Eser werd op 5 juli samen met negen anderen gearresteerd toen zij een workshop over digitale veiligheid bijwoonden. Ze werden aangehouden in de nasleep van de mislukte staatsgreep vorig jaar zomer en worden verdacht van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Onder de arrestanten zijn een Zweedse en Duitse trainer. De anderen zijn mensenrechtenactivisten.

De rechtbank bepaalde dat vier arrestanten mochten worden vrijgelaten.

Amnesty noemt de detentie van de activisten een nieuwe klap voor de mensenrechten in Turkije. ,,Een ontstellende belediging van gerechtigheid en een nieuw dieptepunt in de onderdrukking na de couppoging'', aldus Amnesty in een reactie dinsdag. Volgens de organisatie is sprake van een ,,politieke heksenjacht''.