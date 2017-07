Kos krabbelt op

De uitgaansstraat in de hoofstad komt weer tot leven, nadat veel kroegen gisteren waren gesloten. Bij Club Charisma, van de Nederlandse bedrijfsleider Thomas Perrels, wordt de vloer geboend en de stoep schoongeveegd. De schade na de beving viel mee, vertelt Thomas. Er zijn flessen naar beneden gevallen en glazen gingen kapot. Maar het gebouw heeft de beving doorstaan en is stevig genoeg om open te gaan, zegt Thomas.

Bedrijfsleider Thomas Perrels. Foto: Telegraaf

Foto: Telegraaf VNDG Foto: Telegraaf

Iets verderop stierven twee toeristen toen een deel van het dak instortte. Gisteravond was de Nederlandse kroeg gesloten, om alles te verwerken. We zijn met zijn alle naar het strand geweest, vertelt Thomas terwijl de pakken met frisdrank en water de club worden binnengebracht. Maar vanavond hoopt de bedrijfsleider op een volle bak. Jongeren fietsen langs en vragen of ze vanavond open zijn. „Er is behoefte aan”, vertelt Thomas.

Niet alle Nederlandse toeristen laten zich uit het veld slaan door de aardbeving en de ravage. „Wij zijn heel nuchter, wij komen uit het Westland”, vertelt Marina Barendrecht die samen met haar man Ted de beving meemaakte. Ze peinst er niet over om naar huis te gaan. „Dat ga ik niet doen”, zegt de blonde vrouw uit Honselersdijk resoluut. „Ik heb hiervoor betaald, zonde van mijn geld.”

In het centrum van de stad zijn ploegen bezig om de brokstukken bij de oude moskee te verwijderen. Het gebouw raakte door de aardbeving zwaar beschadigd, net als andere voornamelijk oude gebouwen in de omgeving.