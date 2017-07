’Apple stopt verkoop iPod Nano en Shuffle’

Apple heeft nog geen verklaring gegeven waarom de iPods zijn verdwenen van de site, maar waarschijnlijk vindt de techgigant de muziekspelers in het huidige streamingtijdperk niet meer van deze tijd. Van de Nano en Shuffle zijn al sinds 2015 geen nieuwe versies meer verschenen en beide apparaatjes werken niet met Apple Music.

De iPod Touch is nog wel terug te vinden op de site van Apple. Deze werkt wel met Apple Music en is bovendien technisch vergelijkbaar met een iPhone 6. De Nano en de Shuffle verschenen beiden in 2005 op de markt.