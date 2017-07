William en Catherine bij herdenking Ieper

In de loopgraven rond Ieper en Passendale zijn tijdens de Eerste Wereldoorlog tienduizenden soldaten om het leven gekomen. Ter nagedachtenis aan de gesneuvelden richtten de Britten in Ieper de Menenpoort op, waar sinds 1928 elke avond de Last Post wordt gespeeld. Op de poort staan de namen van 55.000 vermiste militairen. Op een wand bij de Gemenebestbegraafplaats Tyne Cot bij Zonnebeke staan nog eens 35.000 namen. Die pasten niet meer op de gedenkpoort.

Zondag waren het koningspaar en de hertog en hertogin van Cambridge bij een aantal herdenkingen in Ieper. Maandag zijn er plechtigheden in Zonnebeke, daar zal ook prins Charles bij aanwezig zijn.