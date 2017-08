Britse prins Philip met pensioen

Woensdagmiddag zal de prins een parade bijwonen van de koninklijke marine, waarvan hij kapitein-generaal is. Doordat hij trouwde met de koningin, moest hij een veelbelovende carrière in de marine opgeven. Koningin Elizabeth noemt haar man haar „steun en toeverlaat.” Hij wordt gezien als de belangrijkste factor die de lange regeerperiode van de koningin mogelijk maakt.

De prins staat bekend om de losse manier waarop hij altijd met zijn functie is omgegaan. Hij had zichtbaar niet altijd evenveel zin in zijn verplichtingen en maakte vaak ongepaste opmerkingen. Deze informele stijl, een contrast met de Britse stijfheid, maakte hem ook weer geliefd.