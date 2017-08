’Raket Noord-Korea tien minuten na toestel Air France’

Dat meldt het Amerikaanse ABC News. Volgens het Japanse ministerie van Defensie kwam de raket zo’n 100 kilometer ten noordwesten van het Okushiri-eiland in zee terecht. In het luchtruim in die regio is het druk met commercieel vliegverkeer.

In een statement bij ABC News laat Air France weten dat vlucht AF293 van Tokio naar Parijs nooit in gevaar is geweest. Air France meldt dat de vluchtroutes niet door het testgebied van Noord-Korea lopen. „Air France let scherp op potentieel gevaarlijke vliegroutes en past indien nodig routes aan.”

Zuid-Koreanen bekijken beelden van de recente lancering in Noord-Korea. Foto: AFP

Het Pentagon heeft eerder zorgen geuit over het gevaar van testraketten voor de commerciële luchtvaart. "De laatste lancering ging dwars door een druk luchtruim”, zei Pentagon-woordvoerder Jeff Davis na de lancering van 4 juli.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Verenigde Staten geeft Noord-Korea nooit een waarschuwing af voor de lancering van een testraket.

Reports that N. Korea’s latest missile test came close to an Air France jet raises concerns about flight safety https://t.co/qUn5dGE5k6 pic.twitter.com/0QjcjD05dp— CBS News (@CBSNews) August 2, 2017