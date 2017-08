Het incident was maandagavond. Voor diverse Franse departementen gold een waarschuwing voor onweer maar juist niet voor het gebied in het departement Vienne van het ongeval. Het ernstig gewonde 15-jarige slachtoffer verkeert volgens Franse media in kritieke toestand.

La #foudre "s'est abattue brusquement" hier vers 19h sur le camping d'un centre de plein air situé à #Lathus, près de #Poitiers pic.twitter.com/04BubWkzPP— CNEWS (@CNEWS) August 8, 2017