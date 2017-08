Walmart zegt sorry voor wapenpromotie scholieren

Woensdag ging een foto met daarop een grote glazen met geweren gevulde vitrinekast waarboven de tekst ’begin het schooljaar als een held” was geplaatst, viral. Tegenover CNN zei een woordvoerder van Walmart de opmerkelijke promotie te veroordelen.

„We zijn hier niet blij mee en we zijn aan het onderzoeken welke vestiging van ons hier verantwoordelijk voor is zodat we de tekst kunnen verwijderen van de wapenkast”, aldus de woordvoerder. Via social media reageerde Walmart ook op de foto’s. De supermarktketen noemde in reacties de display „echt verschrikkelijk” en „afschuwelijk.”

Het is niet de eerste keer dat Walmart in het nieuws komt met op z’n minst ongelukkig gekozen marketingstrategieën. In september plaatste een vestiging in Panama City Beach dozen cola op elkaar die het World Trade Center moesten voorstellen, ter nagedachtenis van de aanslag op de Twin Towers op 11 september 2001. In 2014 bood Walmart zijn excuses aan voor het verkopen van een ’dik meisje’-kostuum voor Halloween.