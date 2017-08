Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Britse ministers: overgangsperiode na brexit

Gisteren, 23:56

LONDEN - Het Verenigd Koninkrijk wil dat er een „beperkte overgangsperiode” komt nadat het land de Europese Unie (EU) in maart 2019 officieel verlaat. Twee belangrijke ministers, Philip Hammond van Financiën en Liam Fox van Internationale Handel, pleiten daarvoor in de krant The Telegraph.