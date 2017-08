De politie denkt dat de onderzeeër opzettelijk tot zinken is gebracht, zo meldt het ANP. Madsen werd zaterdag aangehouden op verdenking van moord dan wel doodslag. Hij heeft deze beschuldigingen ontkend.

Wall schreef een verhaal over de onderzeeër, die betaald was door Madsen via crowdfunding. Het laatste teken van leven van de journaliste is het moment dat getuigen haar donderdagavond in Kopenhagen aan boord van de onderzeeër zagen gaan.

De 18 meter lange onderzeeboot, waarop acht mensen kunnen meevaren, zonk vrijdag bij Kopenhagen. Madsen (46) zei dat hij de 30-jarige Zweedse de avond daarvoor op een klein eiland in het havengebied van Kopenhagen had afgezet. Zelf kon hij ontkomen met een motorboot.

Van Wall ontbreekt nog altijd elk spoor. Madsen blijft volgens zijn advocaat voorlopig in hechtenis.