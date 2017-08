Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Ook Intel en Under Armour uit raad Trump

WASHINGTON - Topman van chipfabrikant Intel, Brian Krzanich, is ook opgestapt uit de industrieraad van president Donald Trump. Dat maakte Krzanich bekend via een blog maandagavond. Eerder gaven de ceo's van sportkledingfabrikant Under Armour en farmacieconcern Merck ook al aan op te stappen bij de American Manufacturing Council, zoals de raad officieel heet.