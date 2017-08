Irak tegen IS: ’Geef je over of sterf’

„Je geeft je over of je sterft”, was de boodschap van de Iraakse minister-president Haider al-Abadiaan aan de bezetters, die worden omsingeld door regeringstroepen in het zuiden, en door Koerdische peshmerga in het noorden. Haider al-Abadiaan sprak zijn woorden uit op televisie.

Vanuit de lucht werden door de Iraakse luchtmacht pamfletten uitgestrooid over Tal Afar, waarin de bewoners worden gewaarschuwd voor de aanval en voor de op handen zijnde bevrijding.

Tal Afar is nog een van de weinige Iraakse steden in handen van Islamitische Staat, nadat Mosul vorige maand werd heroverd.