Onder meer de start- en landingsbanen kwamen blank te staan.

„We hebben geen deadline gesteld”, zei woordvoerder Bill Begley maandag. „Er is een hele lijst dingen die we moeten controleren voordat we de deuren kunnen openen.”

LEES OOK:

Bent u in het door overstromingen en noodweer geteisterde gebied in Amerika? Neem contact met ons op.