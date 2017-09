„Om de afmetingen in perspectief te zetten”, schrijft Twitter-account van het Franse Observatorium van stormen en tornado's bij een inzichtelijke fotobewerking. Te zien is hoe orkaan Irma over een wereldkaart van Frankrijk wordt gelegd.

Pour mettre en perspective les dimensions actuelles de l'ouragan #Irma, qui a grossi ces dernières 24h. #Antilles pic.twitter.com/hNHYPTK9VL— Keraunos (@KeraunosObs) September 5, 2017

Oppervlakte

Frankrijk heeft een oppervlakte van 643.801 km². Ter vergelijking: Nederland is 41.543 km² groot.

Rapportée à l'échelle de la #France, voici la taille de l'ouragan #IRMA. pic.twitter.com/xpDIO9rTda— La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 5, 2017

Live

