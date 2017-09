De advertenties verwezen naar 470 niet-authentieke accounts en pagina's die inmiddels zijn verwijderd.

Volgens Facebook was voor omgerekend voor bijna 84.000 euro aan advertenties gekocht.

De inhoud ging over bijvoorbeeld immigratie en homorechten maar niet over kandidaten in de verkiezingen. Het hoofd veiligheid maakte de vondst woensdag bekend.

Het internetbedrijf werkt samen met de autoriteiten bij het onderzoek naar inmenging bij de Amerikaanse verkiezingen.