Noren kiezen nieuw parlement

In de afgelopen vier jaar leidde premier Erna Solberg een minderheidsregering van de conservatieve Høyre en de rechts-populistische partij FRP, die van de christelijke KRF en de liberale Venstre gedoogsteun krijgt. De sociaal-democratische Arbeiderspartij onder aanvoering van Jonas Gahr Støre speelt echter ook traditioneel een sterke rol.

Minderheidsregeringen zijn in Noorwegen gebruikelijk. Er zijn echter spanningen tussen de kleine partijen en de FRP. Bovendien is het onduidelijk of de liberalen de kiesdrempel van 4 procent halen. De stembureaus zijn open tot 21.00 uur. In ongeveer 170 gemeenten kon zondag al worden gestemd.