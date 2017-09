EU verlengt Oekraïne-sancties tegen Rusland

De EU stelde na de annexatie van de Krim in 2014 verschillende sancties in tegen Rusland. Naast de strafmaatregelen tegen 149 individuen en 38 organisaties werden ook sancties afgekondigd tegen sectoren van de Russische economie. Deze lopen nog tot tot 31 januari 2018. Een derde pakket beperkende maatregelen betreft de Krim en Sebastopol en loopt nog tot 23 juni volgend jaar. De maatregelen bestaan uit in- en uitvoerverboden, beperkingen op handel en investeringen en een verbod om toeristische diensten aan te bieden.