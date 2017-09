Acteur Harry Dean Stanton (91) overleden

Stanton, geboren in 1926, speelde sinds het midden van de jaren ’50 mee in meer dan honderd films waaronder The Green Mile, Alien, Pretty in Pink, Paris Texas, Repo Man, The Last Temptation of Christ en Wild at Heart.

Ook was hij te zien in meer dan vijftig televisieseries. Stanton bleef acteren tot zijn dood en speelde dit jaar ook nog mee in nieuwe afleveringen van de serie Twin Peaks.

’Geliefd en meer dan groots acteur’

Regisseur David Lynch, de man achter Twin Peaks beschreef Stanton als een „Geliefd en meer dan groots acteur. Er is niemand zoals Harry Dean. Iedereen hield van hem. Het was een genoegen om met hem te werken”, zo zei Lynch in een reactie op het overlijden tegen vakblad Variety.