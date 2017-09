premium

Medewerker Netflix-serie Narcos doodgeschoten in Mexico

1 uur geleden

TEMASCALAPA - Een locatiescout van de Netflix-serie Narcos is tijdens zijn werk in Mexico neergeschoten. Het met kogels doorzeefde lichaam van de 37-jarige Carlos Muñoz Portal werd aangetroffen in zijn auto in Temascalapa, een van de meest gewelddadige steden van Mexico.