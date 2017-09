VS zou op klimaatbesluit kunnen terugkomen

Volgens Tillerson wil president Donald Trump meewerken aan het akkoord als het zodanig wordt aangepast dat „het eerlijk en evenwichtig” is voor de VS en er voldoende rekening wordt gehouden met de Amerikaanse economische belangen. Tillerson bepleitte onder meer minder strikte eisen aan de VS voor het terugdringen van de CO2-uitstoot, aldus Amerikaanse media.

Trump maakte eerder dit jaar bekend zijn land te willen terugtrekken uit ’Parijs’, vooral omdat het klimaatakkoord negatief zou uitpakken voor het Amerikaanse bedrijfsleven.

Op de klimaatconferentie in Parijs in 2015 spraken de landen af maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de temperatuur deze eeuw niet meer dan 1,5 tot 2 graden Celsius mag stijgen. Verder is besloten dat rijkere landen financiële bijstand gaan geven aan landen die kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatverandering.