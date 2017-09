Rijkste vrouw ter wereld overleden

De vader van Bettencourt, Eugène Schueller, was de oprichter van L’Oréal. Zelf nam ze het bedrijf over als grootaandeelhouder in 1957, om het succes voort te zetten. Het bedrijf werd een grote speler in cosmetica en dat legde Bettencourt geen windeieren: volgens Forbes had ze een geschat vermogen van 36 miljard euro.

Politicus

In 1950 trouwde ze met de politicus André Bettencourt, die onder meerdere Franse presidenten hoge functies vervulde. Liliane Bettencourt was een veel geziene gast op allerlei party’s en leidde een luxe bestaan.

Sinds 2012 leidt haar kleinzoon het bedrijf. Bettencourt trok zich terug uit de zakenwereld en leidde aan hevige dementie is haar laatste dagen.