EU negeert toespraak May

May is in de Italiaanse stad om in een oud kloostercomplex aan te geven hoe haar land verder wil in de moeizame onderhandelingen met de EU. Die gaan over het Britse vertrek uit de unie. Ze is er met ministers Johnson (Buitenlandse Zaken), Hammond (Financiën) en Davis (Brexit).

’Hart’

May heeft de wereldberoemde oude handels- en industriestad Florence naar eigen zeggen uitgekozen voor haar toespraak omdat het „het hart van Europa is.” Sommige Britse media suggereren dat May de geboortestad van Machiavelli en hoofdstad van Toscane ook heeft uitgekozen omdat het een erg beroemde Europese stad is die geen associatie oproept met de EU.

Britse en Italiaanse media meldden dat Rome enkel een staatssecretaris naar May’s toespraak stuurt.