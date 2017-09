May reikt EU olijftak

Wel gaf ze aan dat er een overgangsperiode van twee jaar nodig zal zijn na het Brits vertrek dat onherroepelijk plaats moet vinden op 29 maart 2019. In die tijd wil May dat het VK volledig toegang houdt tot de interne markt.

Ze maakte duidelijk dat haar land z’n financiële verplichtingen aan de EU in die periode zal nakomen. Maar dat kan nauwelijks een concessie worden genoemd, aangezien de Britten juridisch verplicht zijn mee te betalen aan de EU-begroting voor de jaren 2019 en ’20. “Het is in ieders belang dat de onderhandelingen slagen”, benadrukte ze.

Florence

De hoofdstad van Toscane was niet toevallig gekozen als plek voor Mays toespraak, waar reikhalzend naar was uitgekeken. Het was in vroeger eeuwen het centrum van het Europese bankensysteem en een bruisend handelscentrum, nog voordat er überhaupt zoiets bestond als een Europese Unie. De Britten zouden niets liever willen dan meteen over een toekomstige handelsrelatie met de EU te praten.

Mays boodschap was verzoenend en dat wilde ze in alles uitstralen. Het logo achter haar sprak wat dat betreft boekdelen: ‘gedeelde geschiedenis, gedeelde uitdagingen en een gezamenlijke toekomst’, stond er te lezen. Maar dan toch zonder het VK in de EU.

Drie maanden van Brexit-onderhandelingen zijn tot nu toe weinig hoopgevend. Maandag start een nieuwe onderhandelingsronde in Brussel.

Dossiers

Voordat de 27 EU-landen over de toekomst willen praten moet er eerst voldoende vooruitgang geboekt zijn op drie dossiers: de rechten van EU-burgers in het VK, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland en de eindrekening voor de Britten. In oktober praat EU-onderhandelaar Michel Barnier de regeringsleiders bij, maar het is niet de verwachting dat zij het licht al op groen zullen zetten voor de volgende stap.