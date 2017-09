Bill Gates gebruikt Android-telefoon

Ruim een jaar geleden maakte Microsoft bekend te stoppen met Windows Phone. Het exacte model telefoon dat Gates heeft is niet bekengemaakt. Wel zei hij dat hij er veel Microsoft-software op zijn telefoon staat. Wellicht gaat het om een speciale Microsoft-editie van de Samsung Galaxy S8 die wordt geleverd met een hele reeks Microsoft-apps.

Gates heeft kennelijk geen interesse in een iPhone. In het verleden waren iPhones en iPods verboden in het huis van Gates. Wel noemde hij Steve Jobs, mede-oprichter van Apple, in het interview een genie.