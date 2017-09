Nog niet eens zo heel lang geleden was olijfolie exotisch in Nederland en Chinees het enige buitenlandse voedsel dat we kenden. Op feestjes werd er niet over steden op een ander continent gepraat alsof ze om de hoek lagen: ,,Ik heb nu toch zo’n leuk eettentje ontdekt in the Meatpacking District in New York.”