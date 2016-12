Dat meldt The Guardian. Eigenaar Sports Direct heeft de rechten voor gebruik buiten van het merk buiten het Verenigd Koninkrijk, evenals alle sportmerken en licenties op het merk verkocht.

Dunlop maakte als racket van John McEnroe in de jaren tachtig grote tijden door, maar verloor daarna de gunst van het grotere publiek.

Uit boedel RBS

Sports Direct is in problemen gekomen pond. Zijn halfjaarwinst werd in december gehalveerd tot 71,6 miljoen. Het kocht het merk Dunlop Slazenger voor een door marketingexperts geschat bedrag van veertig miljoen pond van de Royal Bank of Scotland.

De bank kwam in de problemen door de kredietcrisis en stootte onderdelen af.

Onder minimumloon

Sumitomo heette vroeger Dunlop Rubber Company, verzamelt een serie sportmerken en bezit de rechten om Dunlop te mogen voeren voor merken in andere markten.

The Guardian toonde vorig jaar aan dat werknemers van Sports Direct onder het mininmumloon werden betaald.