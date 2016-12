Brentolie won dinsdag uiteindelijk 1,7% in de eerste volle handelsdag na de kerstdagen en sloot net boven $56 per vat van 159 liter. WTI-olie won 1,5%.

Brent is sinds het gezamenlijke productiebesluit van het oliekartel OPEC in november bezig aan een opmars in prijs, nadat het tarief in het voorjaar tot $27 per vat van 159 liter was gezakt.

Argewaan

De markt is echter terughoudend. Analisten voorzien dat OPEC-leden, vooral Saoedi-Arabie en Iran, zich niet aan de productieafspraken zullen houden.

Rusland schaarde zich als grootproducent achter de afspraken om minder olie op te pompen. Ook enkele Afrikaanse producenten hebben hun uitstroom inderdaad beperkt, maar tot de gewenste prijsverhoging tot $65 is het nog niet gekomen. Venezuela heeft eveneens gemeld minder olie te leveren.

Nieuwe ingrepen zouden nodig zijn om tot die prijs van $65 te komen nu kopers argwanend blijven.