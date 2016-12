Rond 12.15 uur stond de AEX-index 0,3% lager op 481,1 punten. De beursgraadmeter boekte over heel 2016 echter een plus van 9%. De Midkap koerste vrijdagmiddag 0,3% lager op 685,4 punten.

"De beurs weet niet te inspireren", constateerde technisch analist Royce Tostrams. Na de rustige handel van rond de feestdagen lijkt er volgende week meer actie te komen op de beurs. Marktanalist Ron van der Does kijkt vooral uit naar de Amerikaanse arbeidsmarktcijfers van komende vrijdag. "Dan kun je weer aardige koersbewegingen gaan zien", aldus de beursman.

De euro noteerde vandaag na een korte, onverwachte sprint even 1,6% opwaarts tegenover de dollar, en later weer zakkend tot 0,7% toename bij $1,06. Volgens een valutahandelaar zorgden lage handelsvolumes voor volatiliteit.

Beurzen in Europa volgden hetzelfde negatievere sentiment. Alleen Italiaanse beurzen stonden duidelijk in het groen na het reddingsplan van Monte dei Paschi.

De Nikkei sloot met een verlies van 0,2% op 19.114,37 punten. Daarmee eindigde de hoofdgraadmeter in Tokio bij de jaarwisseling 0,4% boven de slotstand van 2015. De Hangseng steeg 0,2%.

In Londen sluit de beurs om 13.30 uur (Nederlandse tijd), terwijl in Frankfurt de boeken om 14.00 uur dicht gaan.

In Amsterdam, Parijs en New York wordt een volledige handelsdag afgewerkt. Futures voor de handel op Wall Street stonden 0,2% in het groen. In Amsterdam, Frankfurt en Parijs wordt de handel vervolgens maandag hervat. In Londen, New York en op de meeste plaatsen in Azië blijven de beurzen op 2 januari dicht.

Brentolie stond 0,6% hoger bij $56,96 per vat. Energieagentschap IEA ziet een toename van de olieproductie komend jaar.

In de AEX was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste stijger met een plus van 1,3%. De vermogensbeheerders Oddo Meriten en Aviva meldden eerder een belang in het fonds. Ook Unibail-Rodamco (+0,6%) zat in de lift. Het vastgoedfonds profiteerde de afgelopen dagen ook al van de terugzakkende rente.

Onderin de AEX stonden de bankaandelen ABN Amro (-0,9%) en ING (-0,7%). Ook de oliegerelateerde fondsen werden van de hand gedaan. Tankopslagbedrijf Vopak zakte 0,7%, Shell verloor 0,7%, SBM Offshore viel met 0,4% terug.

ArcelorMittal verloor aanvankelijk 0,7%, maar de staalfabrikant wist dit om te buigen naar een winst van 0,2%. ArcelorMittal was dit jaar het best presterende aandeel van de AEX.

Bij de middelgrote fondsen noteerde Air France KLM 1,5% in de min, achter TomTom (-1,6%).

Drank was duidelijk in: bottelaar Refresco won 0,8%, Lucas Bols werd voor 0,2% koerswinst ingekocht.