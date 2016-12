Op de valutamarkt won onder de meest verhandelde munten de roebel tot donderdagavond 20,5% over heel 2016, afgezet tegen vorig jaar.

In 2015 was het nog een van de slechtst presterende valuta, memoreert Rob Beemster, directeur van Barcelona valuta experts.

Weggesluisd

Verdiensten uit zijn olie tellen voor 40% mee in de totale Russische inkomsten. De stijgende olieprijs speelde Rusland in de kaart en de economie sterkt aan.

,,Er zijn overigens al veel roebels weggesluisd in 2015”, zegt Beemster. De relatieve rust in de politiek, de steun die Donald Trump als president lijkt te geven aan president Poetin ,,geven ook een positieve verwachting van de roebel voor 2017”, schat de valutabemiddelaar in.

Bruikbaar voor valutabeleggers is het verschil tussen de hoogste en laagste koers: bij de roebel is dat liefst 33%.

Advertentie

Real veert op

De Braziliaanse real ging als tweede dit jaar met een vijfde in waarde omhoog tegen de euro, de rand als derde met 15%.

De real werd een koopje vanwege zijn enorme duikeling. Net als de roebel en rand viel de Braziliaanse munt in 2015 na grote politieke en economische problemen.

Beemster: ,,De overgang van president Dilma Rousseff naar de meer marktvriendelijke regering van Michel Temer heeft zeer zeker geholpen om meer nationaal en internationaal vertrouwen te brengen voor Brazilië. De nieuwe regering heeft sociale en fiscale hervormingen in gang gezet. Die zullen ook zeker in 2017 positief zijn voor de munt.”

De hoge Braziliaanse rente, die momenteel afzwakt, droeg bij aan de valutakoersstijging.

,,De sterke grondstofprijzen helpen Brazilië als exporteur natuurlijk ook”, aldus Beemster.

Trump-effect

De dollar blijft de grote verrassing van 2016. Het was ondenkbaar volgens vrijwel alle marktvorsers dat Trump, met een volatiele en agressieve politiek, de koers kon laten stijgen. ,,Niet alleen tegen de euro is de dollar na de verkiezing van Trump gestegen, in feite tegenover haast alle munten”, stelt de valutabemiddelaar.

,,Dat de dollar stijgt tegenover de Japanse yen is ook opmerkelijk.” In anderhalve maand is dit valutapaar met 16% gestegen.

Tegenover deze ‘big bang’ is op meer onzekerheid de tienjarige staatslening met haast 1% in zeer korte tijd.

Angst inflatie

Beemster: ,,Mijn grote angst zit in de toename van de inflatie in Amerika. Het fors omhoog brengen van de overheidsuitgaven kan zeer gevaarlijk zijn. Wie president Reagan heeft meegemaakt weet nog wel hoe de rentes, de dollar, inflatie, overheidstekort en de handelsbalans reageerden. Niet voor niets moest er een G6 opgericht worden om in korte tijd de volkomen uit de band gelopen dollar weer in het gareel te krijgen.”

De stijging van de dollar lijkt gunstig, zegt hij, maar bij een te snelle stijging, ,,wat op dit moment internationaal gebeurt”, is die stijging gevaarlijk voor de economische bedrijvigheid van de Verenigde Staten.