Christophersen (77) was in Denemarken in de jaren '70 minister van Buitenlandse Zaken. Begin jaren tachtig stapte de liberale generatiegenoot van Ruud Lubbers en Wim Kok over naar het ministerie van Financiën.

Vanaf 1985 was Christophersen bijna 11 jaar lang vice-voorzitter van de Europese Commissie, en belast met monetaire zaken. Hij was een van de eerste voorstanders van één Europese munt.

Zijn landgenoten verwierpen in 1992 in een referendum echter het Verdrag van Maastricht en deelname aan de euro. Daardoor hebben de Denen tot op vandaag de kroon als munt behouden.