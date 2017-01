De Autoriteit Financiële Markten (AFM) meldde voor heel 2016 een zevental boetes, zo blijkt uit zijn register. Die waren bij elkaar goed voor €7,39 miljoen.

In 2015 waren dat er nog achttien stuks, samen dik €4 miljoen groot. In 2014 stopte de teller bij 31 geldstraffen, het jaar daarvoor bij 19. Veel minder dan in de topdrukte van 2009 en 2010, met respectievelijk 52 en 53 opgelegde boetes.

Laatste wapen

De toezichthouder ziet de geldstraffen als het laatste wapen van zijn arsenaal om wangedrag te beperken. Geldboetes volgen op gesprekken, formele waarschuwingen en juridische reprimandes.

De teruggang in geldstraffen is wereldwijd wel opvallend. Amerikaanse banken kregen van justitie en toezichthouder SEC in 2016 voor recordbedragen boetes opgelegd in de VS. Daarnaast werden miljardenschikkingen getroffen.

Accounants falen

In Nederland gingen de vier grote accountants volgens de AFM het meest over de schreef. Kantoor EY werd voor €2,23 miljoen beboet, Deloitte kreeg €1,81 miljoen boete opgelegd, KPMG €1,25 miljoen en PWC €845.000.

Frauduleuze boiler rooms benaderen particulieren en bedrijven telefonisch om ze te bewegen in ondeugdelijke beleggingen te stappen. Foto: FILM THE BOILER ROOM

Hun controleverklaringen bleken stelselmatig te haperen. De Big Four-accountants schonden bovendien hun zogeheten zorgplicht tegenover klanten.

BinckBank sprong er tussen de boetes in 2016 ook negatief uit. De broker kreeg twee boetes, €750.000 wegens langdurig ‘misleidende informatie’ in een reclamecampagne. Daarbij kwam een tik op de vingers ter waarde van €500.000, omdat BinckBank transacties niet op tijd had gemeld.

Voor de rechter

„Niet alle boetes worden gepubliceerd”, aldus een zegsman. Dat is afhankelijk van de zwaarte van de overtreding. Een aantal boetes loopt, net als afgelopen perioden, in het volgende jaar door. Veel financiële reprimandes van de AFM worden bovendien jaren bij de rechter aangevochten.

De AFM voert momenteel strijd tegen boiler rooms. Deze frauduleuze bedrijven zijn volgens de AFM ,,met gehaaide verkopers” agressief bezig om potentiële beleggers telefonisch te benaderen met een ‘geweldig’ investeringsaanbod.

Boiler rooms gevaarlijk

Meermalen in 2016 waarschuwde de AFM consumenten al voor zes boiler rooms die vaak vanuit het buitenland opereren. Tot boetes kwam het voor zover bekend nog niet.

Begin 2015 waarschuwde AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven al voor de gevolgen van een steeds internationalere en complexere financiële wereld buiten Nederland.

Nieuwe technologie en meer partijen die de traditionele beurs vaker omzeilen, maken financiële transacties voor particuliere beleggers maar ook dienstverleners ingewikkelder. De AFM, betaald door de markt zelf, riep aanbieders op veel transparanter te zijn.

Phishing

De AFM waarschuwde recent ook gericht voor het digitale phishing via onder meer e-mails naar betaal- en creditcard-gegevens, voor de piramidefraudes met beleggingsgeld en de aanbiedingen voor het afsluiten van leningen zonder een BKR-toetsing.

Argeloze particulieren, veelal al in geldproblemen, maken eerst een bedrag over voor een beloofd krediet, om daarna niets meer te vernemen.

De waakhond kreeg zelf eerder kritiek van minister Dijsselbloem (Financiën): de AFM was ,,onvoldoende streng en consistent” met zijn steekproeven.

In januari komt de AFM met een toelichting op de jaargegevens en opgelegde boetes.