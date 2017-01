Asscher slaat terug: flexibilisering is ’gifpil’

De Rabobank-econome bepleit om het vaste contract af te schaffen en daarvoor in de plaats vijf jaars-contracten te introduceren. „Dan heeft de werknemer vanaf dag één een prikkel om aan te blijven tonen dat die genoeg toegevoegde waarde heeft”, zo stelde ze. „En de werkgever zal zijn stinkende best doen om goede werknemers te behouden.”

Maar volgens Asscher slaat Baarsma’s idee „totaal, maar dan ook totaal de plank mis”. Hij vindt dat populisme juist in de hand wordt gewerkt „doordat mensen telkens wordt voorgehouden dat globalisering en flexibilisering een natuurverschijnsel zijn”, terwijl het in zijn ogen een politieke keuze is of je vindt dat de arbeidsmarkt flexibeler moet worden. „Ook Baarsma's Rabobank saneert flink onder Nederlandse werknemers”, zo haalt hij uit. „Maar denkt zij nu werkelijk dat die trouwe Rabobank mensen beter af zijn als ze na 5 jaar automatisch op straat worden gezet?”

In zijn reactie verwijst de minister naar emails die hij krijgt van docenten of verplegers die telkens opnieuw op tijdelijke contracten worden gezet. „Dát leidt tot onvrede en populisme. Werknemers die zich loyaal tonen en goed werk leveren, worden ingeruild voor goedkopere oplossingen.” Asscher vergelijkt de ideeën van Baarsma met D66 en de VVD „die ook vinden dat het recept voor onze arbeidsmarkt zou moeten zijn om vaste contracten af te schaffen”, maar volgens hem is dat een”gifpil voor de middenklasse”.

Hij vindt de aantijging van Baarsma dat zijn beleid populisme heeft aangewakkerd, daarom „niet minder dan potsierlijk” en voegt er fijntjes aan toe dat „de markt voor fact-free meningen al voldoende wordt bediend”.

Wel ziet de PvdA-bewindsman nog ruimte voor verbetering. Zo wil hij dat een volgend kabinet werkgevers helpt om mensen in dienst te nemen en dat de kostenverschillen tussen een dienstverband en zzp’ers kleiner worden.

