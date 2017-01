Rhoon, Pendrecht en Cortgene (RPC) werd in 1916 opgericht. Als actief beheerd fonds met een omvang van €90 miljoen dankzij 2000 hectare Nederlandse grond bood RPC beleggers in 2015 nog 5% rendement. Dat is afgelopen vijf jaar de bodem geweest; in 2013 boekte het fonds 8% rendement.

Rendement in klei

ASR Vastgoed Vermogensbeheer (3% rendement in 2015) en Fagoed Erfpacht, dat het jaarrendement niet vermeldt, zijn concurrenten. Maar RPC is als enige toegankelijk voor de particuliere belegger (vanaf €100.000).

Het rendement van de honderdjarige is stabiel en dat trok afgelopen jaren beleggers die landbouwgrond als stabiele basis van hun portefeuille zagen. RPC concentreert zich op de polders, vooral in zuidwest Nederland, 'landelijk onroerend goed'.