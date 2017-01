Fiscus vecht VUT-vonnis aan

Dat blijkt uit een cassatieverzoek dat is ingediend bij de Hoge Raad. Een woordvoerder van Financiën bevestigde gisteren het cassatieverzoek maar kon niet zeggen waarom de fiscus het vonnis aanvecht. Aan de inhoudelijke motivering zou nog worden gewerkt.

Opmerkelijk

De stap is opmerkelijk omdat de Belastingdienst ook zichzelf vorig jaar een boete oplegde, waarna staatssecretaris Wiebes (Financiën) daar weer formeel bezwaar tegen maakte. Die beslissing speelde tegen de achtergrond van een toch al chaotisch verlopen reorganisatie bij de dienst die tot ongenoegen van de Tweede Kamer veel duurder bleek uit te pakken dan begroot.

Angst

Het blijft dus nog even spannend of werkgevers bij reorganisaties straks zonder angst voor boetes kunnen instemden met vrijwillig vertrek. Jan Willem de Tombe, die als fiscalist het bedrijf bijstond dat de boetes aanvocht, ziet een uitspraak van de Hoge Raad met vertrouwen tegemoet. „Meerdere rechtbanken hebben inmiddels de lijn overgenomen dat de Belastingdienst de wet te strikt uitlegt. Het gaat er om of de werkgever met de betaling bij vrijwillig vertrek ook de bedoeling had om te overbruggen tot pensioen. En dat is vaak niet het geval.”