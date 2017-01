Nederlanders klikken vaak bij fiscus

Dat blijkt uit cijfers van de fiscus die zijn opgevraagd door BNR.

Volgens BNR is het goed mogelijk dat er nog veel meer is geklikt, omdat er geen vaste manier is om de Belastingdienst te tippen. Er kan bij diverse loketten van de Belastingdienst worden geklikt en de meldingen worden niet centraal bijgehouden.

Meer dan de helft van de tips leidt overigens tot niets. In de overige gevallen wordt er in meer of mindere mate wel actie ondernomen, maar slechts in enkele gevallen is daadwerkelijk een navordering opgelegd.