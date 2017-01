Ford wat hoort wat

De autofabrikant wil dat de aankomend president zijn beloftes nakomt, meldt Bloomberg. “Er zal een gunstiger belastingklimaat zijn door Donald Trump”, zei Ford-ceo Mark Fields gisteren tijdens de Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas.

Ford besloot een fabriek in de VS te bouwen nadat Trump de bouw van een Ford-fabriek in Mexico doelwit maakte in zijn campagne. Dat project van $1,6 miljard is gecanceld. De investering en de 700 banen gaan nu naar de Amerikaanse staat Michigan.

Trump prees de beslissing van Ford via Twitter, nadat hij General Motors en Toyota op de korrel had genomen voor fabrieken in Mexico.