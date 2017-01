Irak vergroot zijn leveringen vanuit het platform bij Basra met 7% afgezet tegen oktober tot 3,53 miljoen vaten per dag.

Het land zal zijn productie van de meest verhandelde grondstof ter wereld in februari verder verhogen. Dat blijkt uit overzichten die de Wall Street Journal en Reuters hebben bemachtigd.

Overschot groter

Olie zakte 1,5% tot $54 per vat terug. Maandag ging zowel Brent als WTI, de in de VS gebruikte ruwe olie, met 4% omlaag.

OPEC hoopt met productieverlaging 2% uit de markt te halen. Dat moet op termijn leiden tot een prijs van rond $65 per vat van 159 liter.

Irak verslaat met zijn laatste productie echter het vorige record in uitstroom, omgerekend goed voor 3,51 miljoen vaten per dag.

