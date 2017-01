Dat scenario noemt ABN Amro voor komend jaar het meest waarschijnlijk. Brentolie noteert nu rond $55,30. Afgelopen dagen schommelde de prijs echter al fors.

Dat de productie van schaliegasplatforms in de VS toeneemt, is ondanks extra dit aanbod en daarmee prijsdruk toch goed, verdedigt ABN Amro-econoom Hans van Cleef in een rapport dat donderdag verschijnt.

'Onder druk'

,,De investeringen in de oliesector staan wereldwijd nog steeds onder druk", stelt hij. ,,Zeker olieproducenten buiten de OPEC en buiten de schalie-olie voelen nog steeds de gevolgen van de lage olieprijs. Hoewel de olieprijs is verdubbeld ten opzichte van het recente dieptepunt van januari 2016, blijft de prijs voor heel wat projecten te laag om ze economisch aantrekkelijk te maken."

Ook met het akkoord van oliekartel OPEC en niet-OPEC-landen in november vorig jaar om de productie terug te schroeven ging de oliemarkt volgens de bank al richting het evenwicht tussen vraag en aanbod.

,,Met die trend is meer olieproductie in de VS mogelijk zelfs wenselijk om grotere tekorten op termijn te voorkomen", concludeert Van Cleef.

Dollar dominant

Daarbij speelt een steeds sterkere dollar, de wereldwijde munt voor ruwe olie, tegenover de euro. In de loop van dit jaar gaat de euro volgens ABN Amro naar 0,95 tegen deze munt. Die sterke dollar zal de olieprijs ,,aanzienlijk beperken", verwacht ABN Amro.

Met Donald Trump in het Witte Huis zal de vraag naar ruwe olie toenmen, terwijl die in Europa daalt en de meest verhandelde grondstof deels wordt vervangen door wind- en zonneenergie.

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht dat de mondiale vraag naar olie in 2017 met een gematigd stijgende vraag van 1,2 miljoen vaten per dag zal toenemen.

