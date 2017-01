Piloten borgen belang in KLM

Onlangs is de Stichting Piloten Aandelen Airfrance KLM (SPAAK) opgericht, waarin de aandelen ondergebracht zijn.

Op basis van de marktwaarde van dinsdag hebben de Nederlandse piloten over een jaar een belang van 5,2% in de luchtvaartcombinatie, dat wordt opgebouwd in drie tranches. Daarmee zijn zouden ze straks de derde aandeelhouder zijn. Het gaat financieel slecht met Air France KLM, dat zucht onder een hoge schuld en moordende concurrentie.

Invloed

„Het gaat ons niet om het rendement. Het is een andersoortige invloed, om het langetermijn belang van KLM te borgen”, zegt voorzitter Steven Verhagen van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV). SPAAK wordt bestuurd door VNV’ers, met Verhagen als voorzitter. Het huidige belang is ruim 1%.

„We gaan er vanuit dat we betrokken worden bij alle grote financiële en strategische zaken die AFKL aangaan”, zegt de VNV-voorzitter. We zijn straks de grootste Nederlandse aandeelhouder in het bedrijf, waar de Nederlandse staat dat heeft nagelaten.”

„Nooit eerder is het een vakbond gelukt om grote invloed binnen alle onderdelen van een beursgenoteerde onderneming te verwerven”, zegt voorzitter Bob van der Wal van de Vereniging Hoger KLM Personeel.

Weerstand

Er is binnen KLM weerstand tegen het geldbedrag van €80 miljoen dat KLM gaat uitgeven voor de piloten. Dat gaat ten koste van andere investeringen, vonden zij. Er is nu €12 miljoen aan kasgeld aan SPAAK uitgekeerd, die er nog aandelen van moeten kopen.

Oorspronkelijk was het idee dat de transactie op papier zou plaatsvinden, waarbij er aandelen uitgegeven zouden moeten worden zouden worden ten faveure van de Nederlandse piloten. Een emissie zou hebben geleid tot verwatering van andere aandeelhouders.

Onzeker

’Het gaat ons om het collectieve belang”, zegt Verhagen. De piloten zouden ook nog een zetel krijgen in het bestuur van Air France KLM, maar dat is nog steeds niet zeker. Bij de aandeelhoudersvergadering van Air France KLM in In mei moet blijken of er een bestuurder

„Het model is daarmee een voorbeeld voor andere ondernemingen die onder druk staan van bezuinigingen en kaalslag”, vindt Bob van der Wal nu.

Op pilotenfora zijn de reacties gemengd over de oprichting van de nieuwe stichting. Sommige piloten zetten vragen bij de investering in de luchtvaartmaatschappij, die de zucht onder een hoge schuld. Daarbij vinden sommigen dat het hun geld is, en dat wordt straks beheerd door een stichting die op afstand staat van de huidige vereniging.

