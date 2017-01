Hij neemt per januari 2017 de rol over van Maarten Wolleswinkel, die twintig jaar geleden Holland Corporate Finance (HCF) oprichtte.

Dat ontwikkelde zich tot het grootste onafhankelijke advieskantoor op de Nederlandse markt voor zakenbankieren, HCF was betrokken bij talloze overnames en fusies in Nederland.

In oktober vorig jaar werd de wereldwijde investment bank Oaklins gelanceerd, waarin HCF en zijn partners opgingen. Inmiddels telt de groep zevenhonderd specialisten in fusies en overnames. De Oaklins-groep heeft zestig vestigingen in veertig landen.

Doorgroei

Frederik van der Schoot was betrokken bij onder meer de verkoop van Iens aan TripAdvisor en de verkoop van DearBytes aan KPN.

Oaklins, dat vorig jaar driehonderd transacties in het bedrijfsleven afrondde en 27 in Nederland, denkt in Nederland door te groeien van dertig naar vijftig medewerkers.

Maarten Wolleswinkel. Foto: Rob de Jong

Wolleswinkel zal bij Oaklins Nederland blijven als zogeheten executive chairman. Wolleswinkel werkt aan de verdere uitbouw van de Oaklinsorganisatie wereldwijd. Daarbij hoort de verjonging van het bestuur, verklaart de oprichter van HCF de stappen bij Oaklins Nederland.

Ruime traditie

Wolleswinkel zelf was betrokken bij rond honderd transacties. Daarbij adviseerde hij ondermeer in deals rond Philips, Hema, Citybox, Kas Bank, Agribio en Syngenta.

Frank de Hek (33) en Arjen Kostelijk (37), beide tien jaar werkzaam voor het kantoor, worden per 1 januari 2017 partners van Oaklins Nederland en met Van der Schoot de nieuwe top van het kantoor.

