In ‘Blood Oil’ (uitgeverij Oxford University Press, €20,99) toont Wenar van King’s College in Londen, eerder werkend aan Princeton en Stanford, hoe Arabische dictaturen, Russische handelaren en afsplitsingen van terreurgroep IS achter de schermen van de gewone handel enorme hoeveelheden ruwe olie naar zich toetrekken.

Die handel begon klein, maar is inmiddels tot een geregulierde grote zwarte markt geleid, betoogt Wenar. De macht strekt zich behalve tot de olie uit naar de handel in diamanten en schaarsere mineralen. Wenars onderzoek door de eeuwen heen vormt een oproep aan overheden om in te grijpen voordat deze oliejagers democratieën ontwrichten.

Data-destructie

Van ‘Weapons of Math Destruction’, van Cathy O’Neill (Crown Publishing, €16,99) prikkelt meer dan de dwingende ondertitel: ‘How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy’.

Deze voormalige data-analyticus voor een hedgefonds en Harvard-wiskundige geeft een overzicht hoe zoekalgoritmes zoals in Googe Search niet neutraal werken. Voorstanders van big data-analyse wijzen op het voordeel van grote hoeveelheden ‘geanonimiseerde’ data: ze abstraheren en zoeken alleen de patronen. Bedrijven en overheden kunnen daar hun voordeel mee doen, is de stelling.

Hogere premies

In de praktijk blijkt volgens O'Neill dat in de VS huidskleur via algortimes die sorteren op wijken, postcodes en gebruiken bij verzekeraars alsnog naar voren kunnen komen. Met hogere premies als gevolg.

Terwijl wettelijk een onderscheid maken op basis van huidskleur verboden is. Vrijwel geen instantie houdt effectief toezicht op de algoritmes, betoogt O’Neill. ,,Het is de vraag of we dankzij big data de menselijke vooroordelen uitsluiten of toedekken met deze nieuwe technologie.”

Katoenindustrie

De katoenproductie was de motor achter de industriële revolutie, waarvan Nederland decennia lang in Europa profiteerde. Het Britse Lancashire ging voorop, dankzij een serie technologische vondsten, Liverpool en Manchester sponnen garen bij de mondiale handel in stoffen en garens.

De Britten, aldus Sven Beckert in ‘Katoen, de opkomst van de moderne wereldeconomie’ (uitgever Hollands Diep, €49,99) onderscheidden zich door als koloniale macht overzees overal de lokale katoenteelt weg te drukken, de boeren er tot hun slaven te maken en de economie in de wingewesten zich te laten schikken in zijn katoenproductie.

Genoegdoening

De Amerikaanse regering, zo toont Beckert, ging via de slavenhandel lang mee in dit Britse belang. ‘Katoen’ toont hoe de industrie samenwerkte met de politiek. De erfenis zal ook Europese landen nog jaren bezighouden: de verdiensten door westerse industriëlen gemaakt in Afrika en Azië zetten kwaad bloed bij de lokale bevolking, die vroeg of laat genoegdoening zal eisen, aldus Beckert.

‘Onderwereld, bovenwereld’ (Uitgeverij Balans, €10,77) is enerzijds te lezen als de aanval van de onderklasse op de Nederlandse politiek, de instanties en grote bedrijven. Anderzijds geven hoogleraar bestuurskunde Pieter Tops en journalist Jan Tromp met dit onderzoek aan hoe in volkswijken tot verlopen achterstandsbuurten een sterke economie is gaan groeien.

Illegaliteit

Deels in de legaliteit waar nodig, ondergronds waar maar mogelijk, constateren de auteurs. De onderklasse met criminelen, die soms hele wijken beheersen, draait er met bedrijven en allerlei dealtjes een steeds strakkere eigen economie die geen belasting afdraagt.

Aan de achterkant van Nederland komt de door Tops en Tromp genoemde ‘VOC-mentaliteit’, die staat voor de Verenigde Ondermijnende Criminaliteit, tot wasdom. ,,Criminele netwerken hebben een veel grotere greep op het openbare leven dan velen van ons willen geloven”, stellen zij, met voorbeelden.

Familiebedrijven

Familiebedrijven, 260.000 stuks in Nederland, verouderen en kampen steeds vaker met overdrachtsproblemen. Dat leidt tot een stevige stroom boeken, waaronder zelfs een ‘handboek’ om de opvolging goed te regelen, voor families, adviseurs tot studenten, ‘Familiebedrijven en opvolging’ (uitgeverij Boon, €24,95).

Gepokt en gemazeld adviseur-advocaat Jozef Lievens, hoogleraar in België, benadrukt in ‘Betrokken eigenaars’ het belang van het eigendom (‘Uitgeverij Lanoocampus, €29,99). ‘Delicate kwesties’ (Lanoocampus, €29,99) is het meest uitgebreid; de meerderheid van bedrijven bestaat immers ook uit familieondernemingen.

Aardappelboeren

Aan de hand van generaties aardappelboeren proberen hoogleraar Rick Donckels en Hans Wilmots, directeur van BDO België, het belang van effectieve leiding te tonen. De crux is vooral weg te blijven bij die delicate kwesties als jaloezie, twijfel in de familie, economische cycli die verstoord woorden. Familiebedrijven doen er goed aan ruim vooruit te plannen. Boeken met praktijkvoorbeelden.

