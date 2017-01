Dat schrijft de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) aan de zes grote accountantskantoren in de jaarlijkse Accountantsbrief. Die publiceerde de beleggersvereniging zondag op haar website.

De VEB vraagt daarin om een kritischer blik, ook als het niet om de cijfers gaat maar bijvoorbeeld om uitspraken van bestuurders en commissarissen. Wat de VEB betreft, moeten accountants ook naar het bestuursverslag kijken, waarin het bestuur van een bedrijf verslag doet van de risico’s binnen de onderneming, ingaat op de corporate governance en waarin de raad van commissarissen verslag doet.

De VEB schrijft dat de rol van de accountant bij de niet-financiële aspecten van een bedrijf in de wet is aangescherpt. Voortaan moeten zij nagaan of er fouten in die informatie zit, op basis van de kennis die ze hebben door het controleren van de jaarrekening.

De VEB stuurt sinds 2013 de grote accountantskantoren een brief met daarin het verzoek om tijdens hun algemene vergadering meer uitleg te geven over hoe zij bedrijven controleren.