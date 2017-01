Over het bezit van TMG (onder meer uitgever van De Telegraaf) woedt een strijd. Grootaandeelhouder VP Exploitatie heeft samen met de Belgische uitgeverij Mediahuis interesse om een bod op TMG uit te brengen.

Tot op heden hebben de bieders toezeggingen op 55% van de aandelen. Daarin zitten nog niet de aandelen van De Mol. Een formeel bod van VP Exploitatie en Mediahuis wordt begin maart verwacht.

Belang gestegen

Het belang van Dasym (meer dan 20%) lijkt te zijn verdeeld tussen John de Mol en Delta Lloyd, die beide al aandeelhouder waren in Dasym. Naast de melding van De Mol heeft Delta Lloyd gemeld dat het belang in TMG is gestegen naar 11,2%.

Het is nog onduidelijk wat De Mol wil met zijn belang in TMG. Delta Lloyd heeft zijn steun al toegezegd aan het bod van Mediahuis en VP Exploitatie. De duidelijkheid over de verkoop van de aandelen ontstond dinsdagmorgen door een melding bij de Autoriteit Financiële Markten.