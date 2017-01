Britse pond wint terrein

Beursagenda dinsdag08:00EU: Autoverkopen (december)09:00Zwi: World Economic Forum in Davos begint met o.a. de Chinese president Xi, de Britse premier May en de Nederlandse premier Rutte (t/m vrijdag)11:00Duitsland: ZEW-index (vertrouwen van beleggers en analisten in Duitse economie)22:3022:15 VS: Kwartaalcijfers IBM