Royal Dutch Shell bevestigt alleen dat zijn onderdeel in Irak nieuwe boorcontracten voor olieputten in het Majnoon-olieveld in zuidelijk deel van het land heeft afgesloten. De contracten zijn toegestaan voor in ieder geval twee jaar.

Het contract is volgens bronnen tegen Reuters $210 miljoen groot. De productie verdubbelt tot 440.000 vaten per dag.

Halliburton helpt

Shell heeft een belang van 45% in het veld. Het werkt voor drie boortorens samen met partners Petronas (30% belang) en Missan Oil Company (25%).

Het boorde in 2013 de eerste olie op in het gebied. De samenwerking met Halliburton in Irak heeft Shell naar eigen zeggen de afgelopen jaren in productie veel tijd bespaard, zo verklaart het concern de voortgezette samenwerking.

