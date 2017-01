Hoofdprijs lonkt voor HG

Fabrikant van schoonmaakmiddelen HG staat op de nominatie om verkocht te worden voor een recordprijs. Vier investeerders hebben indicatieve biedingen rond de €250 miljoen gedaan.

Het bedrijf uit Almere zette in 2015 €55 miljoen om met een bedrijfsresultaat van €17 miljoen. HG heeft een schuld van €65 miljoen.

Aanvankelijk circuleerde een richtprijs van €200 miljoen in de markt, maar recent meldden zich talloze potentiële bieders. Zeker toen duidelijk werd dat Unilever, Proctor & Gamble en Henkel HG zouden laten liggen, is een felle biedingenstrijd tussen private equity partijen losgebarsten. Vier van hen hebben nu te horen gekregen dat ze boekenonderzoek mogen doen en een bindend bod kunnen maken. Daarbij is de verkoopmakelaar op een knockout bod uit, liefst nog deze maand.

De vier vrijers zijn twee Zweedse private equity firma’s (EQT en IK Invest), de Belgische beursgenoteerde investeerder Cobepa en Triton, een Duitse partij.

Private equity investeerder Gilde Buyout Partners uit Utrecht kocht HG in 2013 nog voor zo’n €130 miljoen.

De letters HG vinden hun oorsprong in de naam van de Zweedse oprichter, Hågan Gip. Hij liet begin jaren ’60 schoonmaakmiddelen ontwikkelen door de universiteit van Stockholm, bedoeld voor zwembaden.

De Nederlandse importeur Van Altena ging in de jaren ’70 zelf de producten van HG produceren.

In de jaren ’80 is de focus verlegd naar de consumentenmarkt. Grote rivaal Spotless uit Frankrijk werd twee jaar geleden opgeslokt door conglomeraat Henkel.