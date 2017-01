'Miljardenfraude naïef aangepakt'

De waarshuwing staat in het zojuist verscheen ‘The Fix’ (Bloomberg Press, $24,95) over de Libor-fraude. Handelaren manipuleerden via onderlinge berichten de rente die als basis dient voor miljoenen leningen van banken. Libor met een opslag geldt als verdienste per transactie.

Meerdere zogeheten panelbanken zetten deze Libor-stand als basis, maar enkele handelaren daar verhoogden of verlaagden eerst dat tarief in hun voordeel.

De fraude werd steeds wilder. Een van de handelaren van Rabobank tikte destijds in een bericht de rente ,,obsceen hoog en belachelijk laag” te kunnen zetten met zijn partners.

Foto: BLOOMBERG PRESS Foto: AMBO ANTHOS Foto: SIMON AND SCHUSTER

Geslepen

Dat kon alleen door samen te spannen. In ‘The Fix’ toont hoofdrolspeler en Libor-handelaar Tom Hayes, veroordeeld tot veertien jaar gevangenisstraf, hoe zijn fraude steeds geslepener werd.

Dat kon doordat de karakters opvallend eensgezind waren: extreem gefixeerd op eigenbelang en winst, regels ontwijken, collega’s onder druk zetten en met geld te strooien.

Onderzoekers Liam Vaughan en Gavin Finch tonen hoe de handelaren elkaar met tienduizenden dollars aan cadeaus, reizen en bonussen beloonden - en ermee onder druk zetten. De als autist getest Hayes ging daar extreem indoor.

Toezichthouders, zoals de Bank of England in London en de Financial Service Authority in New York, werkten tegen die kracht veel te traag. Ze dachten bovendien met mannen van vertrouwen te maken te hebben, zoals ze die sinds de Tweede Wereldoorlog hadden gekend.

Gretig

Hayes in een interview: ,,Het eerst wat je denkt is waar zit the edge, waar kan ik iets meer geld verdienen, de grenzen verleggen, misschien ken je een grijs gebied. Je bent gretig, je wilt elk beetje geld dat je maar mogelijk kunt krijgen. Omdat je daarop wordt beoordeeld.”

Over de nieuwe president Donald Trump zijn veel biografieën geschreven. Twee springen er volgens boekenverkopers uit als het om zijn economische ideeën gaat. ‘Trump Revealed’ (uitgeverij Karakter, €22,99) van Michael Kranish en Marc Fisher toont vooral hoe onderschat Trump is geweest dankzij de fixatie op zijn kapsel en tv-shows.

Hoe slecht zijn bedrijven soms draaiden, zijn doorzettingsvermogen gepaard aan een agressieve levenshouding en bulldozer-denken in zakendoen imponeren mensen direct, aldus de auteurs. Tegenstanders in het zakenleven hebben bovendien geen afdoende antwoord op zijn grootspraak. Maar ondernemers die met hem werkten hadden geen alternatief: my way or the high way.

Conflicten domineren

David Cay Johnston schreef ‘The Making of Donald Trump’ (uitgeverij Ambo/Anthos, €15) en is resultaat van jaren onderzoek naar zijn zakelijk imperium. Trump laat een spoor van zakelijke conflicten achter; als die werkwijze doorzet, en David Cay Johnston noemt het waarschijnlijk, dan worden het stormachtige jaren.

Om de motieven van zijn achterban te begrijpen, is ‘The Unwinding’ van George Packer (uitgeverij Farrar, Straus, Giroux, €12,30) zeer gedocumenteerd, en veel verkocht. Na ‘Hillbilly Elegy’ van J.D. Vance (uitgeverij Harper, $16,79) een aanrader.

Bizar Silicon Valley

Alexandra Wolfe is de nieuwe hype dankzij haar boek ‘Valley of Gods’, over het leven Silicon Valley. Ze is de dochter van journalist Tom Wolfe (‘Bonfire of the Vanities’), die begin jaren tachtig Silicon Valley als nieuwe bron van economische welvaart toonde.

Alexandra Wolfe beschrijft een opleiding en de volgelingen van Peter Thiel, de Trump-donateur en oprichter van PayPal en Facebook-aandeelhouder. Waarom naar een Amerikaanse college gaan en jezelf daar breed scholen, zegt miljardair Thiel, terwijl je in die jaren de volgende Facebook kunt maken?

Wolfe dompelde zich onder in de leefgemeenschappen van extreme technologiemensen, die volledig afgesloten zijn van de rest van de wereld, die zij vaak als minderwaardig beschouwen.