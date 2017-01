Dat staat in een rapport dat ING vandaag publiceert. Analisten becijferden dat Mexico twintig keer afhankelijker van de Amerikaanse vraag is dan andersom. Als beide landen importtarieven heffen, is dat voor Mexico dus veel schadelijker.

Onderhandelen

Voor China geldt dat het land vijf keer afhankelijker is van de VS. „Dat geeft de VS een heel sterke positie wanneer er onderhandeld moet worden over handelsverdragen”, zeg ING-analist Raoul Leering.

Tijdens zijn campagne dreigde Trump 45% importtarieven op Chinese producten te heffen, en 35% voor Mexico. Dat zou volgens ING de binnenlandse producenten ten goede komen. Maar dat positieve effect is vier keer kleiner dan de export die de VS ermee verliest. China en Mexico zijn de tweede en derde kopers van Amerikaanse exportproducten.

Terugslaan

Leering verwacht namelijk dat beide landen terug zouden slaan en soortgelijke importheffingen voor Amerikaanse producten zouden instellen. Dat zou er toe leiden dat de Amerikaanse economie in twee jaar tijd 0,75% van het BBP inlevert.

Een alternatief scenario is wanneer de VS op alle buitenlandse producten een importheffing toepast van 10%. Wanneer Amerika’s handelspartners dat beantwoorden met een heffing op ’made in America’, verliest de Amerikaanse economie zelfs 1% van het BBP.