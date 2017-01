Glasfabriek Schiedam sluit de deuren

Volgens de bond kwam de aankondiging van de sluiting eerder op de dag als een volslagen verrassing. Het Amerikaanse O-I, dat ook vestigingen heeft in Leerdam en Maastricht, zou tot de conclusie zijn gekomen dat door overcapaciteit in de markt, de relatief hoge productiekosten en verouderde ovens de fabriek niet langer rendabel zou zijn.

Volgens CNV draaide de fabriek echter nog ",prima" en is er recent nog voor miljoenen geïnvesteerd. "Maar kennelijk kan het in Polen goedkoper, heeft men in Amerika geredeneerd", concludeerde CNV-onderhandelaar Agostino di Giacomo Russo.

De bonden praten donderdag met de directie van de fabriek over een sociaal plan.